Авиакомпания Emirates с 1 мая возобновила рейсы между Петербургом и Дубаем

Авиакомпания Emirates с 1 мая 2026 года возобновила регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Дубаем, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» .

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На сайте перевозчика уже доступны билеты: вылет в день возобновления рейсов обойдется от 54 тыс. рублей в одну сторону.

Регулярные рейсы на маршруте Санкт-Петербург — Дубай были приостановлены 28 февраля. Как пояснили в авиакомпании, решение о временной остановке полетов в Санкт-Петербург, а также в ряд других городов (включая Бейрут, Бахрейн, Брисбен и Кувейт) было принято из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке.

Возобновление рейсов в Северную столицу стало частью более масштабного восстановления маршрутной сети авиакомпании — с 1 мая Emirates возвращает полеты в 16 направлений по всему миру, включая Боготу, Хьюстон, Осаку и Пномпень.