«Мираж», Дмитрий Носков и новые «Вечера на хуторе близ Диканьки»

В мае в Пензе пройдут концерты группы «Мираж» и победителя шоу «Ярче звезд-2» Дмитрия Носкова. Жители и гости города смогут побывать на юбилейном фестивале «Джаз Май Пенза», на котором выступят джазовые бэнды из разных регионов страны. Театры приглашают на премьеры и добрые комедии для всей семьи. Музыкальный спектакль «Дни на хуторе близ Диканьки» позволит поразмыслить о том, как могли бы развиваться события на известном хуторе спустя годы. А 16 мая пройдет Ночь музеев, во время которой запланировано большое количество интересных мероприятий. Также в музеях можно побывать на выставках, рассказывающих об истории создания Пензы, познакомиться с копией записей бортового журнала Юрия Гагарина, оценить вязаные и вышитые изделия пензенских мастериц.

Выставки «Старинный город с русскою душою» Пензенский краеведческий музей приглашает на экспозицию «Старинный город с русскою душою», посвященную истории создания Пензы с 1663 года до начала XX века. На выставке можно увидеть монеты XVII–XVIII веков, копии первых свидетельств создания города, познакомиться с бытом горожан. «Дорога в космос» В Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова заработала выставка «Дорога в космос», посвященная 65-летию первого полета. Посетители увидят копию записи бортового журнала, сделанную рукой Ю. А. Гагарина. Во время первого полета было проведено множество базовых тестов: как в невесомости человек ел, пил, делал записи, выполнял математические расчеты. Большую значимость представляют репродукция почтовой открытки 1961 года с автографом первого космонавта, его книги, кадры кинохроники. «Мастерицы-рукодельницы» В Музее народного творчества г. Пензы с 30 апреля по 11 мая будет работать выставка «Мастерицы-рукодельницы». Посетители увидят вышитые разными способами картины, дорожки, скатерти, украшения на платьях, а также вязаные изделия — кружево, ажурные салфетки и воротнички. Вышитые и вязаные предметы интерьера в исполнении пензенских мастериц украшали советский быт XX столетия. «Сцены русской жизни глазами европейцев» В Литературном музее г. Пензы с 15 мая заработает выставка «Сцены русской жизни глазами европейцев», на которой представлены 25 гравюр и литографий европейских художников конца XVIII — конца XIX века. Авторы создали свои произведения, опираясь на материалы экспедиций по России.

Спектакли «Отец и сын» 9 мая Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского приглашает на премьеру — рок-драму без антракта «Отец и сын». Это не просто спектакль об СВО и событиях «за ленточкой», а пронзительная история о молчании, о воздвигнутой стене между самыми родными людьми, которую может пробить общая беда. «Три апельсина» 2 и 8 мая в театре «Дом Мейерхольда» пройдет комедия «Три апельсина», созданная по мотивам неаполитанской сказки «Три лимона» в жанре commedia dell’arte, о том, как принц Тарталья вместе со своим советником Труффальдино отправляется навстречу приключениям, чтобы найти добрую и прекрасную Коломбину. «Солдат, Алена и Змей Горыныч» 9 и 10 мая в театре «Кукольный дом» состоится спектакль «Солдат, Алена и Змей Горыныч». Главный герой вступает в схватку со Змеем, которого невозможно победить силой. Как раз для этого бесстрашному бойцу и дана смекалка. «Хозяин Семимильной горы» 30 мая «Театр на Обочине» ждет зрителей на постановку «Хозяин Семимильной горы». Главные герои — тролли — вовсе не страшные и не злые, как о них все думают, а веселые и забавные. Организаторы обещают зрителям самую смешную битву за престол.

Концерты «Мираж» 2 мая в киноконцертном зале «Пенза» выступит группа «Мираж» в своем оригинальном составе 80–90-х годов. Помимо знаменитых хитов, организаторы обещают первоклассное шоу с живым звуком, световыми эффектами и лазером. Дмитрий Носков 17 мая в киноконцертном зале «Пенза» пройдет концерт одного из самых ярких представителей джазовой эстрады России, победителя шоу «Ярче звезд-2» Дмитрия Носкова с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Дмитрию Носкову удивительно точно удается передать выразительную манеру исполнения Фрэнка Синатры. Также в концерте прозвучат его собственные песни в сопровождении симфонического оркестра, которые найдут отклик в душе каждого зрителя.