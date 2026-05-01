«Ария», Собиновский фестиваль и мечта о космосе

В мае саратовцы и гости города могут побывать на концертах группы «Ария» и Александра Розенбаума, послушать военные песни в исполнении духового оркестра консерватории, посетить вечер органной музыки. Большим событием культурной жизни станет Собиновский фестиваль, на котором запланированы спектакли столичных театров. Саратовские театры порадуют в мае премьерами и постановками, посвященными Победе. Музеи ждут на выставки, где можно увидеть золото сарматов, предметы, принадлежавшие фронтовикам и ветеранам труда, а также картины лучших живописцев Саратовской земли.

Выставки «О чем молчат вещи» В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «О чем молчат вещи...», на которой представлены сарматское золото, золотоордынские монеты, предметы культа и быта. «Марина Гамаюнова. Живопись. Графика» В Радищевском музее до 17 мая будет работать выставка работ одного из самых ярких представителей саратовского изобразительного искусства Марины Гамаюновой, приуроченная к юбилею художницы. Посетители смогут оценить живописные и графические работы, городские пейзажи, путевые зарисовки, жанровые картины и портреты. «Виктор Борисов-Мусатов и Саратовский край» Музей-усадьба В. Э. Борисова-Мусатова приглашает на экспозицию «Виктор Борисов-Мусатов и Саратовский край», которая повествует о родителях и сестрах живописца, его детстве и юности, проведенных в Саратове. Из собрания Радищевского музея экспонируются лучшие этюды художника. «С мечтой о космосе» Государственный музей К. А. Федина ждет саратовцев и гостей города на выставку «С мечтой о космосе», приуроченную к 65-летию первого полета человека в космос в исполнении Геннадия Голобокова. С 16 лет из-за травмы он стал неподвижным, поэтому писал картины лежа на спине. Чтобы он мог написать верхнюю часть картины, ему переворачивали полотно «вверх ногами». За свои работы художник отмечен международными наградами. «Поколение, отстоявших Родину» Музей боевой и трудовой славы ждет посетителей на выставку «Поколение, отстоявших Родину». В ее основе — предметы, принадлежащие участникам войны и труженикам тыла. Через личные вещи, фотографии, награды, документы предстают судьбы героев.

Спектакли «Космос» 29 и 30 мая театр драмы имени И. А. Слонова приглашает на премьеру — трагикомедию «Космос». Это история о человеке, который живет внутри собственного вакуума: фантазия и реальность сосуществуют и влияют друг на друга. «Веселая вдова» 5 мая в Театре оперы и балета состоится оперетта в трех действиях «Веселая вдова». Это знаменитая история о молодой вдове, которая владеет золотым фондом: ее страна обанкротится, если она выйдет замуж за чужестранца. Музыка оперетты воздушна и пронизана ритмом вальса. «А зори здесь тихие...» 6 мая ТЮЗ Киселева приглашает на спектакль «А зори здесь тихие...» В постановке раскрывается не только подвиг народа, но и подчеркивается ценность каждой человеческой жизни. «Дядя Степа» 19 мая в театре кукол «Теремок» состоится премьера «Дядя Степа» по мотивам произведений Сергея Михалкова. Знаменитый персонаж советской детской литературы выступит для зрителей проводником в удивительный мир детства.

Концерты «Ария» 25 мая в ФОК «Звездный» с юбилейным туром выступит культовая группа «Ария». Помимо лучших хитов за всю карьеру группы, зрители по достоинству оценят шоу с уникальными декорациями, светом и звуком высочайшего класса. Александр Розенбаум 16 и 17 мая в Театре драмы им. И. А. Слонова с концертом выступит Александр Розенбаум, пользующийся популярностью в России и за ее пределами. Его произведения посвящены Родине, Великой Отечественной войне, судьбам соотечественников разных поколений.