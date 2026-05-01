Александр Розенбаум, «Василий Теркин» и свет Великой Победы

В мае в Волгограде пройдут концерты Александра Розенбаума, Бьянки, группы «Фактор 2», «Мельница». 6 мая в Царицынской опере прозвучат всеми любимые песни о войне. Театры подготовили спектакли на военную тематику («Василий Теркин», «Товарищи Артисты!», «Вечно живые»). А 9 Мая на Мамаевом кургане несколько раз пройдет световое шоу «Свет Великой Победы». Яркое, незабываемое зрелище погрузит зрителей в атмосферу ключевых событий войны. В музеях расскажут о сокровищах древних степей, представят личные вещи легендарных военачальников. Благодаря русской графике XVIII–XIX веков можно отправиться в путешествие по Неве.

Выставки Золотая кладовая. Сокровища древних степей В Волгоградском областном краеведческом музее работает выставка «Золотая кладовая. Сокровища древних степей», на которой можно увидеть уникальные предметы сарматского периода, эпохи поздних кочевников и Золотой Орды, обнаруженные благодаря раскопкам на территории Волгоградской области. Среди них — парадное оружие, украшенное золотыми ободками, золотые бляшки различных геометрических форм, украшения конской сбруи, праздничная посуда, предметы мужского и женского костюмов. Первый маршал Мемориально-исторический музей приглашает на выставку «Первый маршал», приуроченную к 145-летию со дня рождения К.Е. Ворошилова. В экспозиции представлены фотографии, документы, оружие, личные вещи легендарного военачальника из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» и Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. В окопах Сталинграда В музее-панораме «Сталинградская битва» работает выставка «В окопах Сталинграда. Три судьбы — одна победа», приуроченная к 130-летнему юбилею выдающихся советских полководцев — маршалов Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского, а также к 125-летию со дня рождения Н.Ф. Ватутина. В экспозиции представлены личные вещи маршалов, отдельный фотодокументальный комплекс посвящен генералу Н.Ф. Ватутину. По Неве-реке Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова приглашает познакомиться с русской графикой XVIII–XIX веков, представляющей виды Санкт-Петербурга 1740–1840-х годов. Выставка «По Неве-реке» охватывает Дворцовую набережную от Летнего сада, Петропавловскую крепость, Зимний дворец, старое «рабочее» Адмиралтейство, причаливает к знаменитой Египетской лестнице у Академии художеств.

Спектакли «Товарищи Артисты!» 8 мая в Волгоградском музыкальном театре запланирована премьера, приуроченная к 81-й годовщине Победы, — героическая оперетта в двух действиях «Товарищи Артисты!», посвященная актерам, выступавшим на передовой и своим искусством поднимавшим боевой дух солдат. «Василий Теркин» 9 мая в Новом экспериментальном театре состоится спектакль «Василий Теркин». Герои и создатели постановки пытаются ответить на вопросы: реальный ли человек Василий Теркин или плод фантазии писателя, в какой дивизии служил, был ли он на самом деле? «Вечно живые» 7 и 8 мая в Молодежном театре представят спектакль «Вечно живые» о любви и войне, о том, как военные испытания делят людей на ничтожных приспособленцев и на тех, для кого Родина — не просто набор букв. «Чайка» 5 мая Волгоградский областной театр кукол приглашает на трагифарс в одном действии по пьесе А.П. Чехова «Чайка». Команда постановщиков нашла неожиданные решения знаменитого произведения, обнаруживая в классическом тексте современные смыслы. В театре кукол драматическая пьеса становится спектаклем через маски, пластику тела, необычное использование предметов.

Концерты Александр Розенбаум 14 мая в Волгоградской филармонии выступит один из самых ярких представителей авторской песни Александр Розенбаум. В своих стихах он поднимает вечные вопросы о добре и зле, мире и войне, о любви к женщине и стране, в которой живет. Концерты артиста славятся теплой, дружеской атмосферой, а в его исполнении отражается глубина и загадочность человеческой души. Бьянка 16 мая в KULTURA concert hall состоится концерт популярной российской певицы Бьянки. Вы сможете услышать любимые хиты в живом исполнении, окунуться в атмосферу праздника. Вечер обещает стать ярким и незабываемым для всех поклонников современной музыки. «Фактор 2» 30 мая в KULTURA concert hall выступит знаменитая группа нулевых «Фактор 2», которая исполнит десятки хитов, переносящих вас в золотое время молодости. Помимо хитов организаторы обещают живой контакт с кумирами и заряд эмоций. «Мельница» 6 мая в филармонии выступит группа «Мельница». Организаторы обещают, что зрители услышат «древнюю музыку нового мира»: на музыкальных дорогах повстречаются славяне, древние кельты и глубокий космос.