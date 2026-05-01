Евгений Маргулис, «Фактор-2» и песни советского кино

В мае в Астрахани пройдут концерты легенды русского рока Евгения Маргулиса, известной группы нулевых «Фактор-2». Группа «Мельница» выступит с новой программой. Для всех почитателей советского кинематографа прозвучат песни из фильмов, знакомых каждому с детства. Театры ждут зрителей на премьеры и спектакли по классическим произведениям, получившим новое звучание. А музеи приглашают оценить работы Зураба Церетели, увидеть старинные утюги, полюбоваться картинами с видами Астрахани, которые помогут перенестись в начало и середину прошлого века.

Выставки

«В поисках радости»

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» заработала выставка «В поисках радости», приуроченная к Году единства народов России. Она знакомит посетителей с произведениями, созданными Зурабом Церетели и другими художниками современности. Посетители увидят несколько медных скульптур и барельефов Зураба Церетели из серии «Горожане», эскизы театрального художника Бориса Мессерера к балету «Спартак» (1982), а также натюрморты, пейзажи, портреты.

«Утюги и утюжки»

В Краеведческом музее до 15 мая успейте побывать на выставке «Утюги и утюжки», которая охватывает период конца XIX — середины XX вв. и включает более 20 экспонатов. Среди них — утюги различных видов (углевые, спиртовые, паровые, электрические), подставки под них, рубели, вальки.

«Дорогая Астрахань»

В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» до 31 мая будет работать выставка «Дорогая Астрахань» заслуженного художника России Сергея Дьякова, приуроченная к его 75-летию. Автор предлагает зрителю обратиться к истории родного города, приглашая окунуться в события начала и середины XX в. Посетители увидят около 90 работ.

«Своих не бросаем!»

Краеведческий музей приглашает на выставку «Своих не бросаем!», состоящую из трех комплексов, рассказывающих о событиях в России начиная с начала XX века и охватывающих проведение СВО. В предметный ряд выставки вошло свыше сотни экспонатов. Среди них артефакты, связанные с историей вооруженной агрессии Украины; они были собраны в 2022–2023 гг. Более 250 предметов передали в фонды Астраханского музея-заповедника семьи участников специальной военной операции.