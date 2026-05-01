Евгений Маргулис, «Фактор-2» и песни советского кино
Куда сходить и что посмотреть в Астрахани в мае
В мае в Астрахани пройдут концерты легенды русского рока Евгения Маргулиса, известной группы нулевых «Фактор-2». Группа «Мельница» выступит с новой программой. Для всех почитателей советского кинематографа прозвучат песни из фильмов, знакомых каждому с детства. Театры ждут зрителей на премьеры и спектакли по классическим произведениям, получившим новое звучание. А музеи приглашают оценить работы Зураба Церетели, увидеть старинные утюги, полюбоваться картинами с видами Астрахани, которые помогут перенестись в начало и середину прошлого века.
Выставки
«В поисках радости»
В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» заработала выставка «В поисках радости», приуроченная к Году единства народов России. Она знакомит посетителей с произведениями, созданными Зурабом Церетели и другими художниками современности. Посетители увидят несколько медных скульптур и барельефов Зураба Церетели из серии «Горожане», эскизы театрального художника Бориса Мессерера к балету «Спартак» (1982), а также натюрморты, пейзажи, портреты.
«Утюги и утюжки»
В Краеведческом музее до 15 мая успейте побывать на выставке «Утюги и утюжки», которая охватывает период конца XIX — середины XX вв. и включает более 20 экспонатов. Среди них — утюги различных видов (углевые, спиртовые, паровые, электрические), подставки под них, рубели, вальки.
«Дорогая Астрахань»
В музейно-выставочном комплексе «Цейхгауз» до 31 мая будет работать выставка «Дорогая Астрахань» заслуженного художника России Сергея Дьякова, приуроченная к его 75-летию. Автор предлагает зрителю обратиться к истории родного города, приглашая окунуться в события начала и середины XX в. Посетители увидят около 90 работ.
«Своих не бросаем!»
Краеведческий музей приглашает на выставку «Своих не бросаем!», состоящую из трех комплексов, рассказывающих о событиях в России начиная с начала XX века и охватывающих проведение СВО. В предметный ряд выставки вошло свыше сотни экспонатов. Среди них артефакты, связанные с историей вооруженной агрессии Украины; они были собраны в 2022–2023 гг. Более 250 предметов передали в фонды Астраханского музея-заповедника семьи участников специальной военной операции.
Спектакли
«Князь Игорь»
8 и 10 мая Астраханский государственный театр оперы и балета ждет зрителей на оперу «Князь Игорь», обращенную одновременно к прошлому и к будущему. Исторические события обретают подлинно эпическое звучание.
«Кабаре Велимир»
6 и 13 мая Астраханский драмтеатр приглашает на спектакль «Кабаре Велимир». Это перформанс из жизни творческой элиты, наполненной духом времени, в котором жил и творил поэт Велимир Хлебников.
«Альпийская баллада»
8 мая Астраханский ТЮЗ представит премьеру — спектакль «Альпийская баллада» об итальянской узнице Джулии, полюбившей советского солдата. Она стала символом женщин, потерявших любимых, но сохранивших несгибаемый дух.
«Вий, или Три ночи для Хомы»
24 мая Астраханский театр кукол приглашает на спектакль «Вий, или Три ночи для Хомы» (12+). Гоголевская мистика оживает и предстает во всей красе легендарной истории. Игра света, необычные декорации, таинственные маски, пронизывающая музыка превосходно подходят мистической повести.
Концерты
«Мельница»
7 мая в АДК «Аркадия» выступит группа «Мельница» с новой программой «Крапива». На концертах большого тура прозвучат не только главные хиты группы, но и новые песни.
«Фактор-2»
29 мая в АДК «Аркадия» выступит группа «Фактор-2» с программой «Все хиты». Пойте вместе с группой и становитесь частью настоящего праздника.
Евгений Маргулис
30 мая в АДК «Аркадия» выступит легенда русского рока Евгений Маргулис. На его концерте вы окунетесь в атмосферу рок-н-ролла и ощутите настоящий драйв, опирающийся на мощные традиции и высокое исполнительское мастерство.
Специальные события
«Великой Победе посвящается»
4 мая в Театре оперы и балета выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца с концертом «Великой Победе посвящается!». В программе прозвучат песни, дарящие надежду тем, кто оставался в тылу, и вдохновляющие солдат: «Баллада о военных летчицах», «Память», «Слава героям».
«Песни советского кино»
29 мая в арт-пространстве «Мелодия встреч» солисты Астраханской государственной филармонии исполнят песни из советского кино. Зрители смогут насладиться всеми любимыми песнями из отечественных кинофильмов, мелодии и музыка из которых с детства знакомы каждому.
«Времена года»
30 мая в Астраханской филармонии выступит камерный оркестр с блестящей японской солисткой Хироко Нинагава. Мастерство исполнителя и магия музыки подарят новые эмоции и погрузят в атмосферу, наполненную вдохновением и гармонией. В программе заявлены «Времена года» А. Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы.