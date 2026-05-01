Археолог Эрмитажа Александр Бутягин вернулся в Петербург после обмена на границе Польши и Белоруссии

Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, который почти полгода провел в польской тюрьме и мог быть экстрадирован на Украину, вернулся в Петербург.

«Александр Бутягин дома, в Петербурге», — сообщили в соцсети близкие ученого в пятницу. На опубликованных кадрах видно, как ученый выходит из поезда на вокзале, а на перроне его встречают близкие.

Александр Бутягин — заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, специалист по истории Северного Причерноморья, автор более 150 научных работ. С 1999 года он возглавляет Мирмекийскую археологическую экспедицию в Керчи (Крым).

Ученого задержали 4 декабря 2025 года в Варшаве, куда он приехал с циклом лекций. Задержание произошло по запросу Киева: Украина обвинила Бутягина в проведении незаконных археологических раскопок в Крыму после 2014 года и нанесении ущерба культурному наследию более чем на 200 млн гривен (около $4,8 млн).

В интервью из СИЗО Бутягин заявлял, что научная работа проводилась не в интересах конкретной страны, а для мировой науки, и подчеркивал, что все находки остаются в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи.

Окружной суд Варшавы 18 марта удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

28 апреля ФСБ сообщила о возвращении Бутягина на родину в результате обмена задержанными по формуле «пять на пять», который провели на границе Белоруссии и Польши на пункте пропуска «Переров — Беловежа». По данным ведомства, российского ученого и супругу российского военнослужащего обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы .

В Эрмитаже сообщили, что ученый «в скором времени» продолжит научную и просветительскую работу, а его ждут на раскопках в Керчи. Сам Бутягин, находясь в заключении, написал книгу «Древняя Греция в 50 предметах» и подтянул польский язык.