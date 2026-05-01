Через 17 лет вернулся пригородный маршрут Сызрань — Жигулевское море

1 мая возобновлено движение электропоезда из Сызрани в одно из самых живописных мест региона. Маршрут, отмененный в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке правительства региона, сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Первый рейс отправился со станции Сызрань-1 в 9:10, время в пути — около двух часов. Ведомство отмечает, что поезда будут курсировать ежедневно. На маршруте появятся новые остановочные пункты: Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (пгт Междуреченск) и Новосызранский.

В министерстве отмечают, что железнодорожный маршрут станет удобной альтернативой личному транспорту для поездок к зонам отдыха и дачным массивам, а также снизит нагрузку на автомобильные дороги, включая участок трассы М-5 «Урал» у плотины Жигулевской ГЭС. До 30 сентября поезд будет курсировать в тестовом режиме — это позволит оценить его востребованность и при необходимости скорректировать расписание.

Андрей Васильев, Ульяновск