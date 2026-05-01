В Ульяновске Паровоз Победы встретили почти 7 тыс. жителей города

В четверг утром жители Ульяновска встречали праздничный состав «Паровоза Победы», сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Всего, по данным пресс-службы КбЖД, Паровоз Победы посетили почти 7 тыс. жителей Ульяновска.

«Паровоз Победы» — историко-патриотический проект Куйбышевской железной дороги. Это ретросостав, который с 2021 года ежегодно путешествует по городам Поволжья, демонстрируя военную технику и экспонаты времен Великой Отечественной войны. В 2026 году проект приурочен к 81-й годовщине Победы.

Как ранее сообщала пресс-служба КбЖД, в составе ретропоезда — платформы с военной техникой и вагоны «Бессмертного полка». В 2026 году в составе 11 платформ с более чем 20 единицами техники: танками Т-34 и Т-70, самоходной установкой СУ-85, зенитками, разнокалиберными пушками и гаубицами. Во главе состава — легендарный паровоз серии «Л», известный в народе как «Лебедь» или «Лебедянка», названный в честь своего конструктора Льва Лебедянского.

Всего во время своего юбилейного, пятого путешествия поезд пройдет по территории семи субъектов РФ, сделает остановки в 22 городах, а 5 мая вернется в Самару.

Андрей Васильев, Ульяновск