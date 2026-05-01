В Ульяновске перевернулся микроавтобус 52-го маршрута общественного транспорта

1 мая в Ульяновске на ул. Инзенской (Железнодорожный район) произошло ДТП с участием автомобиля «УАЗ» и микроавтобуса 52-го маршрута общественного транспорта, сообщила в пятницу полиция Ульяновской области.

Региональное УМВД отмечает, что в результате происшествия маршрутка опрокинулась на бок. Официальной информации о пострадавших полиция не сообщает. По данным источников «Ъ-Волга», в ДТП пострадал один человек.

Андрей Васильев, Ульяновск