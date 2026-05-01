Минздрав расширил список временных противопоказаний к донорству крови

Минздрав расширил перечень временных противопоказаний к донорству крови. Приказ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Срок ожидания для донорства крови после контакта с ВИЧ-инфицированным увеличен со 120 до 365 дней. Среди временных противопоказаний теперь числятся хирургические вмешательства, вакцинация, прием определенных лекарств, контакты с зараженными людьми и посещение стоматолога. Сроки отвода в зависимости от процедуры разнятся от 10 до 365 дней. Кроме того, стать донором крови теперь нельзя людям с инфекционными, аутоиммунными, неврологическими, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Документ также вводит расширенное типирование антигенов. Тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C теперь будут проводить при помощи иммунологических и молекулярно-биологических методов. При получении спорных результатов разрешается проведение многоступенчатых подтверждающих исследований.

Анкеты и согласия на донорство будут проверять через Государственную информационную систему здравоохранения (ГИСЗ). Новым донорам присвоят уникальные ID. Срок хранения бумажных документов после донации увеличился с 5 до 30 лет, электронных — до 50 лет.