Куратором клуба Дягилевского фестиваля станет лауреат престижной премии

Курировать клубную программу Дягилевского фестиваля в этом году будет музыкант, лауреат литературной премии «Просветитель» Ляля Кандаурова. Программу ночных музыкальных событий Дягилевского фестиваля составит музыкальный журналист Денис Бояринов. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Лекции, дискуссии, воркшопы и прочие события будут проходить в образовательном пространстве на базе новой Пермской художественной галереи. Уточняется также, что события основной программы фестиваля станут известны в первых числах мая.

Согласно открытым данным, госпожа Кандаурова окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по специальности «скрипка» и ассистентуру-стажировку по специальности «камерный ансамбль». Она также является журналистом, автором лекций, книг и подкастов о классической музыке для взрослых и детей.

Дягилевский фестиваль в этом году пройдет с 11 по 20 июня. Его главной концертной площадкой станет Дом музыки на «Заводе Шпагина».