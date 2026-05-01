Татарстан занял второе место в рейтинге самых популярных внутренних направлений для путешествий на майские праздники, обогнав Краснодарский край. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Татарстан вышел на второе место среди регионов по спросу на майские турпоездки

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Спрос на поездки в республику вырос на 46,7%, доля поездок составила 11%.

Лидером остается Санкт-Петербург с долей 16,7%.

В целом по стране средняя продолжительность поездок на майские праздники сократилась до 2,1 дня, тогда как годом ранее она была 2,3 дня. При этом выросла стоимость проживания: в среднем туристы бронируют отели за 10,2 тыс. руб. за ночь против 9,9 тыс. руб. в 2025 году.

Анна Кайдалова