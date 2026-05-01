Выручка ПАО «АПРИ» по международным стандартам выросла на 7,2%

Челябинское ПАО «АПРИ» отчиталось о финансовых результатах за 2025 год по международным стандартам. За указанный период выручка компании составила 25 млрд руб., увеличившись на 7,2%. Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

Прибыль компании по EBITDA выросла на 26,2% и составила 9,6 млрд руб., а рентабельность по этому показателю увеличилась на 6,8 процентного пункта — до 38%. Чистая прибыль за 2025 год составила 2,2 млрд руб.

По данным группы компаний, соотношение чистый долг/EBITDA за отчетный период составило 4,0.

