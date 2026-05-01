Александр Бречалов поздравил жителей Удмуртии с Днем весны и труда

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем весны и труда. По его словам, этот день является «символом созидания», который обеспечивает «крепкую дружбу» между людьми разных профессий, взглядов, национальных и конфессиональных воззрений. Текст поздравления опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Кто-то из вас стоит у станка, собирая технику, кто-то спасает жизни в больницах, кто-то возводит дома или ремонтирует дороги, кто-то учит наших детей в школах, но в итоге все работают ради одной цели — чтобы наше великое многонациональное государство оставалось по-настоящему единой Россией. Вы не только укрепляете экономику региона и страны, вы создаете надежный тыл для бойцов, защищающих нашу независимость на СВО»,— отметил господин Бречалов.

Глава республики напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. «Сплав разных традиций и культур», по его словам, является прочным преимуществом государства, позволяющим гражданам строить «достойное будущее» для себя и следующих поколений. Он поблагодарил жителей за преданность своему делу и инициативы, направленные на процветание Удмуртии и России.