Татарстан вошел в топ-5 регионов по пенсионным выплатам по договорам ОПС

В первом квартале 2026 года Татарстан вошел в пятерку регионов с наибольшим объемом выплат по договорам обязательного пенсионного страхования. Об этом сообщает пресс-служба АО «НПФ Эволюция».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За три месяца жители республики получили 45,6 млн руб. По этому показателю Татарстан уступил только Москве, Московской и Свердловской областям и Башкортостану.

В целом фонд выплатил россиянам 2,7 млрд руб. Из них 1,7 млрд рублей пришлось на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), еще 1 млрд руб. — на выплаты по ОПС.

Анна Кайдалова