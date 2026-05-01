Экс-депутат Ульяновской области за мошенничество заочно приговорен к лишению свободы

В четверг, 30 апреля, Димитровградский городской суд огласил приговор фактическому руководителю строительной компании «Техно-Поволжье Ко» (ООО) Игорю Ананьеву и его супруге, бывшей владелице и директору компании Анне Ананьевой, признав их виновными в хищении средств участников долевого строительства на сумму более 125 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, 43-летние Игорь Ананьев (экс-депутат регионального заксобрания от «Единой России») и его супруга признаны судом виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Кроме того, Игорь Ананьев признан виновным в хищении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, Игорь Ананьев и Анна Ананьева с 2014 года по 2018 год организовали привлечение средств граждан в долевое строительство двух домов №42Б и №42В на ул. Строителей в Димитровграде, но «значительную часть поступивших денежных средств израсходовали по собственному усмотрению на иные цели». Это привело к нанесению ущерба участникам долевого строительства жилья на сумму более 125 млн руб. Дома так и не были достроены, компания признана банкротом. 28 декабря 2023 года Фондом развития территорий (в связи с обращением региона о невозможности завершить строительство домов) было принято решение о возмещении пострадавшим дольщикам вложенных средств.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, следственными органами доказано, что Игорь Ананьев организовал заключение фиктивного договора купли-продажи акций АО «Ульяновскдорстрой», принадлежавших ООО «МаксТрейд» (которое находилось под его контролем), и их передачу в пользу своей матери уже в период банкротства и конкурсного управления компанией, что нанесло имущественный вред конкурсному управлению на сумму 32,5 млн руб. В целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащие Ананьеву объекты недвижимости стоимостью более 129 млн руб.

Обвиняемые вину не признали, следствию поясняли, что многоэтажки «не были достроены в связи с экономическими проблемами». Источники в полиции отмечают, что «обвиняемые еще до избрания меры пресечения сбежали, покинув пределы России» (по некоторым данным, они находятся в Германии). В полиции отмечают, что устанавливать обстоятельства преступления следствию пришлось «в сложных условиях», «поскольку значительная часть важных для следствия документов была уничтожена».

Игорь Ананьев был владельцем целого ряда компаний в строительном и торговом бизнесе напрямую, через супругу или родственников. Он также владел крупным пакетом акций АО «Ульяновскдорстрой», где с 2015 года по 2019 год был гендиректором (АО ликвидировано по процедуре банкротства).

В 2017 году Игорь Ананьев уже привлекался к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств. В 2019 году Игоря Ананьева и его супругу обанкротил банк «Венец», которому те задолжали более 60 млн руб. В 2013 году Игорь Ананьев был избран депутатом заксобрания Ульяновской области от партии «Единая Россия», но за период депутатства ни в чем себя не проявил.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил заочно Игоря Ананьева к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб., Анну Ананьеву — к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. В прокуратуре отмечают, что, учитывая обвинительный приговор, осужденных будет легче экстрадировать, поскольку статьи об ответственности за мошенничество предусмотрены в уголовном законодательстве практически всех европейских государств.

Сергей Титов, Ульяновск