В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд №306 «Красноярск — Карабула» столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде у станции Ингашская, сообщил Telegram-канал Красноярской железной дороги (КрасЖД, филиал ОАО «РЖД»).

По данным КрасЖД, инцидент произошел 1 мая в 1:50 по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Ингашская (находится в 308 км по железной дороге от Красноярска). Водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло.

Пассажирский поезд №306 задержали на 3,5 часа. На движение других поездов ДТП не повлияло, отметили в КрасЖД.

Как писал «Ъ», похожее происшествие произошло 21 апреля на участке железной дороги «Батайск — Высочино» в Ростовской области. В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем также никто не пострадал.

Михаил Кичанов