ВТБ открыл новый офис в Похвистнево

Банк ВТБ запустил новое отделение в Похвистнево Самарской области, расположенное на пешеходной улице в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На текущий момент в Самарской области работают 34 отделения ВТБ. При этом банк не только открывает новые точки, но и активно обновляет существующую сеть: к настоящему времени модернизировано более 50% офисов, а к концу года этот показатель достигнет 70%.

Отмечается, что развитие физической сети ВТБ сопровождается ростом выездного сервиса, который уже охватывает более 230 населенных пунктов Самарской области.

Евгений Чернов