Пластиковый завод экс-мэра Перми снизил прибыль

Пермское ООО «Упакс-Юнити» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, выручка компании увеличилась на 4% и превысила 4 млрд руб. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 641,9 млн руб., что ниже показателя предыдущего года на 25% (ранее — 856,8 млн руб.).

«Упакс-Юнити» занимается производством пластиковой посуды и других изделий из этого материала. Бывший мэр Перми (с 2000 по 2005 год) Аркадий Каменев в этом бизнесе владеет 16% долей, а еще 10,6% принадлежит его дочери Светлане. Компания работает с 2001 года, ее директором является Александр Долгополов.

Господин Каменев пояснил «Ъ-Прикамье», что на финансовые показатели оказал влияние рост себестоимости производства. «Все дорожает, в том числе и сырье», — отметил он.