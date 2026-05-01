Шествие «Бессмертного полка», военный парад и салют. Беглов рассказал о форматах празднования 9 мая

Празднование Дня Победы в Санкт-Петербурге пройдет в двух основных форматах. Как заявил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов, военный парад на Дворцовой площади состоится, но вход для зрителей будет ограничен — только по пригласительным билетам. При этом горожане и туристы смогут присоединиться к шествию «Бессмертного полка», которое пройдет по Невскому проспекту. Это решение, по словам Беглова, принято после консультаций с военными, ветеранскими организациями и правоохранителями. Праздничный салют запланирован на 22:00.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ