Ваня Дмитриенко, VibeTGK и «Отец»

В Челябинске на предстоящей неделе выступят Ваня Дмитриенко, рэп-исполнитель VibeTGK, рок-группа Tritia. Кроме того, пройдут концерты, посвященные творчеству Булата Окуджавы и Исаака Шварца и Великой Победе. В театрах покажут спектакли «Одна на всех Победа», «Окуджава. Интервью на фоне концерта» и «Золотая карета», а на выставках — народные промыслы и репродукции картин известных импрессионистов. В кинотеатрах появятся фильмы «Отец» и «Шурале».

Певец Ваня Дмитриенко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певец Ваня Дмитриенко

Концерты

В клубе Ozz 2 мая выступит рэп-исполнитель VibeTGK, один из основателей челябинского хип-хоп-коллектива «Триагрутрика». В концерте также примет участие Pastor Napas. Он также известен как член челябинской музыкальной группы ОУ74. В программу войдут сольные треки, знаковые хиты групп и совместный блок песен, включая «Город дыма», Under, «Тигра стиль» и другие. Стоимость билета от 1,7 тыс. до 5,5 тыс. руб. 18+

В «Галактике развлечений» 5 мая состоится концерт рок-группы Tritia. Коллектив известен своим энергичным звучанием на стыке альтернативного рока и пост-хардкора. Среди известных хитов: «На осколках», «Искра» и «Слияние». Стоимость билета от 2 тыс. до 10 тыс. руб. 12+

Вокалист группы Tritia Вячеслав Мартюшев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вокалист группы Tritia Вячеслав Мартюшев

На ледовой арене «Трактор» 5 мая выступит Ваня Дмитриенко. Молодой артист приобрел первую популярность с песней «Венера-Юпитер». В 2025 году певец вернулся на сцену с новым образом и музыкальным материалом. Новыми хитами стали песни «Настоящая», «Шелк», «Ртуть» и «Иней», которые поклонники смогут услышать на предстоящем концерте. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Прокофьева 6 мая состоится праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава», посвященный Дню Великой Победы. В этот день на сцене выступит государственный академический ансамбль танца «Урал». Стоимость билета 1,3 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится музыкальный вечер «Ваше благородие», посвященный творчеству Булата Окуджавы и Исаака Шварца. В программе прозвучат песни и романсы из культовых советских кинофильмов, таких как «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Женя, Женечка и «Катюша», а также лирические произведения, объединенные гением двух великих мастеров. Стоимость билета от 700 до 1,5 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре драмы им. Наума Орлова 7 мая состоится спектакль «Одна на всех Победа», приуроченный к 9 мая. Постановка представит собой концерт, на котором артисты исполнят песни военных лет и современные композиции, стихотворения и фронтовые письма. Вход на спектакль свободный, по записи. 12+

В студии-театре «Манекен» 7 мая представят спектакль «Окуджава. Интервью на фоне концерта». Постановка посвящена творчеству и жизни советского поэта, сценариста и композитора Булата Окуджавы. Вход бесплатный по предварительной регистрации. 12+

В Новом художественном театре 8 мая покажут спектакль «Золотая карета». Постановка рассказывает о том, как отголоски войны влияют на судьбы молодого поколения и отражаются в жизнях людей, прошедших войну. Стоимость билета от 500 до 700 руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 6 мая откроется выставка «Народные промыслы России». Она посвящена художественным аспектам и технологиям создания народных изделий и русской росписи — палехская миниатюра, павловопосадские платки, городецкая роспись, дымковская и богородская игрушки, гжель, хохлома. Посетители выставки также смогут поучаствовать в интерактивах по сборке матрешек и раскрашиванию орнаментов. Стоимость билета 200-400 руб. 0+

В челябинском центре искусств открылась выставка «Храмы России». На экспозиции представлены живописные и графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства и скульптура малых форм художников Челябинска и Челябинской области. Выставка работает до 31 мая. Вход свободный.

В галерее Vekarta можно посмотреть репродукции известных картин Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега и Поля Сезанна. На экскурсии посетителя смогут узнать больше об импрессионизме и контексте эпохи. Стоимость билета от 250 до 550 руб. 0+

Картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце»

Картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце»



Кино

В челябинских кинотеатрах с 7 мая можно посмотреть новый фильм «Отец». Действие кинокартины происходит в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен считается пропавшим без вести. Он отправляется на фронт в надежде найти его. На передовой Гавриил возглавил группу снайперов. Теперь ему необходимо не только найти сына, но и научить молодых бойцов сражаться. Главную роль сыграл Илья Шакунов. 16+

В кинотеатрах Челябинска с 7 мая появится фильм «Шурале». Главная героиня Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнает о пропаже брата Тимура. Во время его поисков девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается с собственным прошлым и тайно, хранящейся в глубинах леса. Главную роль сыграла Алина Насибуллина. 18+

Режиссер и актриса Алина Насибуллина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Режиссер и актриса Алина Насибуллина

Ольга Воробьева