Красноярский «Биг-Бен» играет «Марш высотников» в честь Первомая

Часы на мэрии Красноярска сменили мелодию в честь Первомая. В День весны и труда «Биг-Бен» играет «Марш высотников» Родиона Щедрина из кинофильма «Высота», рассказали в горадминистрации.

Услышать праздничную композицию горожане смогут каждые три часа — с 12:00 до 21:00.

Смена мелодий на башне мэрии по праздникам стала городской традицией. Так, в День знаний часы играют «Учат в школе» Владимира Шаинского, в Международный женский день — «Королеву красоты» Арно Бабаджаняна, 9 мая — композицию Давида Тухманова «День Победы».

Часы на здании мэрии Красноярска были установлены в 2001 году. На «Биг-Бене» расположены четыре циферблата. Диаметр часов составляет 6,5 м, вес — 1,5 т. Высота башни — 30 м.

Михаил Кичанов