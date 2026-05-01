Сиквел сериала «Клиника» продлили на второй сезон

Телеканал ABC продлил на второй сезон сиквел сериала «Клиника», вышедшего спустя 16 лет после оригинала. Об этом сообщает Variety. По данным Disney, первый эпизод охватил 11 миллионов зрителей на всех платформах за первые 35 дней после премьеры.

К своим ролям вернулись звезды оригинального состава: Зак Брафф (Джей Ди), Сара Чалк (Эллиот Рид) и Дональд Фэйсон (Кристофер Терк). Кроме того, другие актеры оригинального каста — Джон К. Макгинли, Джуди Рейес, Криста Миллер, Нил Флинн, Филл Льюис и Роберт Маскио — появились в гостевых ролях.

Исполнительным продюсером сериала стал Билл Лоуренс, работавший над оригинальным сериалом. Исполнители главных ролей также являются исполнительными продюсерами.

Как отмечает Variety, благодаря продлениям «Клиники», а также продлению на второй сезон нового сериала «Переключая передачи» (Shifting Gears) телеканал ABC сформировал большую часть своей сетки вещания в прайм-тайм на сезон 2026–2027 годов.