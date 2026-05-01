ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан

Министерство иностранных дел ОАЭ запретило гражданам страны поездки в Иран, Ливан и Ирак. На странице в соцсети Х ведомство также призвало граждан ОАЭ как можно скорее вернуться домой из указанных стран.

Запрет введен «в свете текущих региональных событий», указано в сообщении министерства.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — одна из стран Персидского залива, выступившая против Ирана после начала военной операции США и Израиля. По данным Пентагона, в сторону ОАЭ за это время было выпущено более 2,8 тыс. беспилотников и ракет.