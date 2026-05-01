Обещанного три года ждут

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения жалобу Минпромторга России, который пытался оспорить взыскание в пользу ПАО «КамАЗ» 202,4 млн рублей субсидии на транспортировку промышленной продукции. Спор возник из-за отказа министерства компенсировать затраты на экспортные перевозки по программе господдержки, который ранее уже был признан незаконным. Юрист отмечает, что перспективы дальнейшего обжалования в Верховном суде крайне низки, поскольку ВС РФ уже подтвердил незаконность отказа министерства по аналогичному спору с дочерней структурой автоконцерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спор возник из-за отказа министерства предоставить компании субсидию в рамках постановления правительства №1347, предусматривающего компенсацию затрат на экспортные перевозки. «КамАЗ» подал заявку в августе 2023 года, однако Минпромторг отказал в выплате, сославшись на нарушение сроков подачи.

В декабре 2024 года Арбитражный суд города Москвы признал этот отказ незаконным и обязал ведомство предоставить субсидию, но деньги выплачены не были. После этого «КамАЗ» обратился с отдельным иском о взыскании суммы. Арбитражный суд города Москвы в октябре 2025 года удовлетворил требования, а Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре оставил это решение без изменения.

В кассации Минпромторг попытался обжаловать решение, указывая на отсутствие бюджетных средств. Суд отклонил этот довод, указав, что заявка была подана в установленный срок, а обязанность по выплате субсидии возникла в период действия программы господдержки и не может ставиться в зависимость от текущего наличия финансирования.

В итоге жалоба министерства оставлена без удовлетворения.

Ранее «КамАЗ» уже выигрывал аналогичный спор. В мае 2025 года суд удовлетворил иск АО «ВТК „КамАЗ“» (дочерняя структура автоконцерна, специализирующаяся на оптовой торговле грузовыми автомобилями и спецтехникой — прим. «Ъ Волга-Урал») к Минпромторгу на 386 млн рублей. Позже это решение поддержали апелляция и кассация, а в феврале 2026 года министерству было отказано в передаче жалобы в Верховный суд.

Единственным оставшимся способом обжалования для Минпромторга остается кассационная жалоба в Верховный суд. Однако, как сообщил «Ъ Волга-Урал» старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, перспективы ее удовлетворения крайне низки.

«Верховный суд РФ уже рассмотрел кассационную жалобу Минпромторга по аналогичному спору и отказал в передаче дела экономической коллегии. Сложившаяся позиция ВС по "транспортным" субсидиям "КамАЗа" фактически закрыта. Более того, ВС РФ подтвердил, что отказ Минпромторга нарушал права экспортера», — заключил юрист.

Влас Северин