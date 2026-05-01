Казанский марафон, фестиваль «Елмай» и ансамбль ударных инструментов

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ АК-47 1 мая в Korston состоится концерт группы АК-47. Витя АК и Максим АК исполнят треки с альбома «Пятый» и другие хиты, несомненно ставшие частью истории русского хип-хопа. Стоимость билетов — от 2500 рублей. (18+) Электроакустика с национальными инструментами 3 мая в новом здании театра Камала пройдет музыкальный перформанс «Сфера звука». На стыке академической традиции и электронного звучания живые инструменты и электроника вступают в непрерывный диалог. В программе: «12 зарисовок» татарского композитора Назима Жиганова, скрипка, альт, электроника, а также дудук и курай. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (6+) Ансамбль ударных инструментов 5 мая в новом здании театра Камала состоится концерт ансамбля ударных инструментов «Пространство ритма» Казанской консерватории и артистов оркестра театра им. Камала. В программе — произведения современных композиторов, специально созданные для исполнителей на ударных инструментах. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (6+)

Постановки и опера Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Сердце в рассрочку» 4 мая в театре Тинчурина пройдет показ комедии «Сердце в рассрочку». У главной героини все валится из рук: течет кран, ломаются стулья и замки, а личная жизнь давно не задалась. Она уже почти потеряла надежду, но случайная встреча все меняет. Спектакль пройдет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Стоимость билетов — от 400 рублей. (12+) «Мастера оперной сцены» 5 мая в филармонии им. Тукая состоится выступление «Мастера оперной сцены» с участием солистов музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Наталья Петрожицкая (сопрано) и Дмитрий Зуев (баритон) исполнят арии из опер и оперетт Беллини, Моцарта, Пуччини, Россини, Кальмана, Римского-Корсакова, Чайковского, а также советские и итальянские песни в сопровождении Государственного оркестра народных инструментов Татарстана. Стоимость билетов — от 600 рублей. (6+) «Мама приехала» 7 мая в театре Тинчурина пройдет драма «Мама приехала» по пьесе драматурга Шарифа Хусаинова. История о матери, посвятившей жизнь детям, и о том, как выросшие дети в собственной суете забывают о ней. Спектакль пройдет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+)

Спорт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Хоккей 1 мая на «Татнефть Арене» пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Счет в серии — 2:1 в пользу казанцев, серия длится до четырех побед. Стоимость билетов — от 2100 рублей. (0+) Марафон С 1 по 3 мая в Казани пройдет Казанский марафон — рекордные 45 тысяч участников из 78 регионов и 39 стран, а призовой фонд составит более 10 млн руб. 1 мая пройдут детские забеги, 2 мая — массовые забеги на 3 и 10 км, вечером — паста-пати, Парад наций и концерт с хедлайнером «Дискотека Авария». 3 мая — полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и чемпионат России по марафону. Трасса проходит мимо Кремля, мечети Кул-Шариф, озера Кабан и моста Миллениум.

Посещение бесплатно (0+)

Фестиваль «Елмай» С 1 по 3 мая в парке на набережной Казанки пройдет фестиваль «Елмай». 1 и 2 мая на большой сцене — детские и профессиональные коллективы: школа рока The Road, Академия Игоря Крутого, джаз-оркестр «Фантазия», Казанская детская филармония. Вечером — театральные постановки студий «Апуш» и «Оперение», а после заката — семейные кинопоказы под открытым небом. Также в парке можно заняться йогой, зумбой, поучаствовать в «Веселых стартах» и турнире по мини-футболу. Любознательных ждут лекции, мастер-классы, настольные игры, ролевые чтения и пленэры. Отдельное пространство — психологическая площадка «Выслушаем». 2 мая в детском парке «Елмай» пройдет фестиваль колясок. Родителям предлагают оформить коляску и подготовить костюм ребенка в одной из шести номинаций: «Сказки Габдуллы Тукая», «Кино и мультфильмы», «Коляска народов России», «Патриотическая коляска», «Самая креативная коляска» и «Коляска будущего». Участников также ждут памятные призы и праздничная программа.

Влас Северин