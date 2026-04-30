В Волгограде на остановке зарезали пожилого строителя

СУ СКР по Волгоградской области возбудил дело об убийстве после расправы на остановке «7-я площадка» на ул. Лазоревой в Кировском районе (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Вечером 28 апреля нетрезвый 40-летний мужчина в ходе конфликта нанес знакомому не менее десяти ножевых ударов — в сердце, грудь и спину. Потерпевший умер на месте. Тело обнаружили сотрудники ближайшего магазина.

Как выяснил V1.RU, конфликт вспыхнул после того, как жертва назвала нападавшего «птицей с гребнем». Подозреваемый ранее был судим за изнасилование (ст. 131 и 132 УК РФ) и недавно вышел из колонии. Убитому было около 60 лет, он работал на стройке. В день смерти он поминал пасынка.

Подозреваемый сначала скрылся, но вернулся до приезда полиции и признал вину. СК ходатайствует об аресте.

Нина Шевченко