Волгоградский суд отправил в колонию трех россиянок за обман 192 заемщиков

Краснооктябрьский районный суд признал двух 33-летних волгоградок областного центра и 35-летнюю жительницу из Ставропольского края виновными в мошенничестве в сфере кредитования (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Волгоградской области.

Фото: Нина Шевченко

Согласно данным суда, с июня 2021 года по ноябрь 2022 года фигурантки работали в офисе «Региональный социальный кредит» (позже — «Твой социальный кредит») в Краснооктябрьском районе Волгограда. Действуя от имени ИП Степана Козьмиди, они обещали гражданам помочь гарантированно одобрить кредит, но на самом деле не имели ни возможности, ни намерений реально содействовать получению денег.

Жертвами схемы стали 192 человека. Общая сумма похищенных средств составила 4,7 млн руб. Из трех подсудимых вину признала только одна.

