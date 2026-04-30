Суд в Астрахани отправил жителя в колонию строгого режима за похищение человека

Ленинский райсуд Астрахани вынес приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в похищении человека с угрозой применения насилия (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд назначил наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По данным следствия, инцидент произошел из-за спора вокруг вагона-бытовки. Осужденный арендовал конструкцию, но владелец решил продать ее другому человеку. Когда новый собственник потребовал вывезти вагон, а все имущество бывшего арендатора перевезли вместе с ним, тот приехал разбираться.

Во время конфликта фигурант, угрожая потерпевшему физической расправой, силой затолкал его в багажник легкового автомобиля и начал хаотично перемещаться по городу. Мужчине удалось освободиться самостоятельно: на одной из остановок он выбрался из багажника и сразу обратился в полицию.

Нина Шевченко