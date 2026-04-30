Дмитрий Медведев осмотрел подготовку операторов БПЛА в Ленинградском военном округе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа, где осмотрел технику и пообщался с военнослужащими. В ходе визита он заявил, что специалисты в сфере беспилотных летательных аппаратов станут основой военной элиты страны.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

«Учебный центр Ленинградского военного округа»,— написал Медведев в мессенджере MAX, опубликовав кадры с места визита. Политик подчеркнул, что все, кто занимается производством и разработкой дронов, должны беречь себя — такие специалисты остро востребованы государством.

Визит прошел в рамках рабочей поездки в Ленинградскую область.

Кирилл Конторщиков

