Дмитрий Медведев осмотрел подготовку операторов БПЛА в Ленинградском военном округе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа, где осмотрел технику и пообщался с военнослужащими. В ходе визита он заявил, что специалисты в сфере беспилотных летательных аппаратов станут основой военной элиты страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев осмотрел технику и пообщался с военнослужащими

Фото: Пресс-служба Смольного

«Учебный центр Ленинградского военного округа»,— написал Медведев в мессенджере MAX, опубликовав кадры с места визита. Политик подчеркнул, что все, кто занимается производством и разработкой дронов, должны беречь себя — такие специалисты остро востребованы государством.

Визит прошел в рамках рабочей поездки в Ленинградскую область.

Кирилл Конторщиков