В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал водитель автобуса

Ростовские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По данным ведомства, утром 30 апреля на 997 км автодороги «М-4 Дон» 46-летний водитель автобуса Van Hool выбрал небезопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с едущим впереди грузовиком Jac, которым управлял 41-летний водитель. По инерции грузовик столкнулся с грузовым автомобилем Man. В результате водитель автобуса получил травмы.

Наталья Шинкарева