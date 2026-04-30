В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал водитель автобуса
Ростовские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По данным ведомства, утром 30 апреля на 997 км автодороги «М-4 Дон» 46-летний водитель автобуса Van Hool выбрал небезопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с едущим впереди грузовиком Jac, которым управлял 41-летний водитель. По инерции грузовик столкнулся с грузовым автомобилем Man. В результате водитель автобуса получил травмы.