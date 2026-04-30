Суд в Саратове оставил приговор пенсионерке за хранение запрещенного удобрения

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил законность приговора Валентине Анохиной, осужденной за хранение опасных химических веществ с нарушением правил, повлекшее по неосторожности смерть человека (по ч. 3 ст. 247 УК РФ). В октябре прошлого года Марксовский городской суд Саратовской области назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе инстанции.

Согласно акту Марксовского суда, Анохина с 2014 года (сначала совместно с мужем, а после его смерти — единолично) владела зерноскладом с подсобным помещением в селе Георгиевка. Там хранились 45 мешков с запрещенным в РФ инсектицидом «Таймет 10 Джи» (форат), который относится к крайне опасным веществам: смертелен при проглатывании, попадании на кожу и вдыхании. Зная о наличии мешков, собственница не приняла мер к их утилизации, нарушив законодательство об охране окружающей среды и безопасном обращении с пестицидами, указано в определении.

В августе 2023 года Анохина разрешила знакомому освободить помещение для хранения сена. Тот привлек к погрузке двух подростков. Один из них — 17-летний местный житель — отравился форатом. Это осложнилось отеком мозга и легких. Юноша умер в тот же день.

Суд отклонил доводы защиты о том, что помещение не принадлежало Анохиной и она не знала о содержимом мешков. Ключ от подсобки всегда хранился в хозяйстве, сама она видела мешки еще при покупке склада. На мешках были надписи и изображение черепа с костями, от помещения исходил резкий химический запах. Наличие у знакомого отдельного приговора за причинение смерти по неосторожности, подчеркнул суд, не снимает ответственности с Анохиной, так как она незаконно хранила опасное «удобрение» и допустила посторонних в помещение.

При назначении наказания суд учел пожилой возраст, состояние здоровья, положительные характеристики подсудимой, однако не нашел оснований для условного срока. Гражданский иск о компенсации морального вреда прекращен в связи с отказом прокурора. Арест на земельные участки Анохиной отменен.

Нина Шевченко