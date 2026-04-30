Тренера по фигурному катанию в Петербурге подозревают в домогательствах к ученику

Всеволожский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для тренера по фигурному катанию Валентина Лоскутова. Педагог подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего воспитанника. Уголовное дело возбуждено 27 апреля, подозреваемый провел двое суток под стражей, после чего был отпущен под ограничения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника канала «78», Лоскутов подменял основного тренера на время отпуска. Поводом для обращения в полицию стали показания школьника, который рассказал матери о нездоровом внимании со стороны педагога: мужчина проявлял к ребенку интимные знаки внимания и присылал сообщения сомнительного содержания. Отмечается, что подозреваемый проявлял интерес исключительно к мальчикам.

Следствие настаивало на заключении фигуранта под стражу, однако суд счел достаточным наложить запрет на выезд из города и общение с семьей пострадавшего. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются иные возможные эпизоды противоправной деятельности.

Кирилл Конторщиков