Из Сыктывкара в Анталию запускают прямые чартерные рейсы с 2 мая

Авиакомпания AZUR air со 2 мая 2026 года возобновляет прямые чартерные рейсы из международного аэропорта Сыктывкара в Анталию. Полеты будут выполняться дважды в неделю на Boeing 757 вместимостью 238 пассажиров. Это первый прямой рейс на турецкое побережье из столицы Коми с 2021 года.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О возобновлении авиасообщения сообщило Министерство транспорта Республики Коми. Ранее о запуске рейсов упоминал председатель правительства региона Дмитрий Братыненко в докладе на заседании Госсовета Коми. Прямой перелет позволит жителям республики добираться до популярного курорта без пересадок, что сократит время в пути и сделает отдых доступнее.

AZUR air не выполняла полеты из Сыктывкара с 2021 года.

Кирилл Конторщиков