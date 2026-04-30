Чибис призвал вернуть налоговые льготы для малого и среднего бизнеса в Арктике

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил за восстановление особых налоговых и финансовых условий для малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне РФ. На заседании профильного совета при Совете Федерации он подчеркнул, что без МСП реализация крупных арктических проектов не будет устойчивой, а для многих населенных пунктов это вопрос диверсификации экономики, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава региона акцентировал внимание на необходимости компенсации повышенных издержек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава региона акцентировал внимание на необходимости компенсации повышенных издержек

«Ключевую роль в развитии арктических территорий играет малый и средний бизнес, а также городская экономика. Север — объективно сложная территория: климат, логистика, издержки. Без малого бизнеса реализация крупных проектов не будет устойчивой. Более того, для многих населенных пунктов это фактор диверсификации экономики и снижения зависимости от одного-двух градостроительных предприятий»,— заявил Чибис.

Глава региона акцентировал внимание на необходимости компенсации повышенных издержек, с которыми сталкиваются предприниматели в Заполярье. Речь идет о возврате к практике предоставления преференций резидентам Арктической зоны, включая снижение страховых взносов и налоговые послабления. Инициатива будет направлена в рабочую группу при Совете Федерации для дальнейшей проработки.

Кирилл Конторщиков