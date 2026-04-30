Иностранец разгромил семь автомобилей во дворе на улице Осипенко в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержан 20-летний иностранец, повредивший за ночь семь припаркованных автомобилей. Инцидент произошел утром 30 апреля на улице Осипенко. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бил машины руками и ногами. Сумма ущерба устанавливается, пишет канал «78».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области, у автомобилей Volkswagen и Tank разбиты задние фонари, у Jetta и Peugeot повреждены передние фары и радиаторные решетки, еще у трех машин помяты двери и сорвана защитная пленка.

Перепуганные шумом жильцы вызвали силовиков, увидев из окон, как нетрезвый мужчина крушит чужой транспорт. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали хулигана, применив наручники. По словам росгвардейцев, поведение задержанного имело признаки наркотического опьянения.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Владельцы пострадавших автомобилей устанавливаются, сумма причиненного ущерба уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков