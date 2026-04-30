Жительницу Таганрога осудили за экстремистский комментарий в городском канале

Таганрогский городской суд признал виновной в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба судов Ростовской области.

Суд установил, что обвиняемая в telegram-канале «Мой Таганрог» прокомментировала публикацию о ракетной атаке Ирана по Израилю. В комментарии содержались признаки «призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности, то есть к осуществлению экстремисткой деятельности». «В судебном заседании подсудимая с обвинением не согласилась и пояснила, что написала и опубликовала комментарий, но не имела цели оскорбить либо призвать к насильственным действиям по отношению представителей еврейской национальности»,— говорится в сообщении.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также запретио заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях с использованием интернета в течение двух лет.

Наталья Шинкарева