Воронежское «Содружество» требует Wildberries через суд вернуть 57 млн долга

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск местного АО «Содружество» к московскому ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries & Russ) о взыскании задолженности в размере 57,2 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Суть требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. «Содружество» ранее подавало еще один иск к «РВБ» с той же суммой требований, однако на следующий день ходатайствовало о его возврате.

По данным Rusprofile, АО «Содружество» зарегистрировали в январе 2026 года в Воронеже в результате реорганизации одноименного ООО. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Генеральный директор — Олег Бахрамов. Учредителем является Николай Копылов. В 2025 году выручка ООО «Содружество» составила 103 млн руб., чистая прибыль — 62 млн руб. ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года в индустриальном парке Коледино в Московской области. Основной вид деятельности — розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет. Уставный капитал составляет 20 млн руб. Гендиректором предприятия является Роберт Мирзоян. В компании 65% принадлежат ООО «Вайлдберриз» (основной собственник — Татьяна Бакальчук), 35% — ООО «Стин», которым поровну владеют Григорий Садоян и закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гало». В 2025 году ООО «РВБ» выручило 1,2 трлн руб., чистая прибыль составила 55 млрд руб.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» писал, что в Семилукский районный суд Воронежской области поступил иск местной жительницы к ООО «РВБ» из-за рубашки. Предварительное заседание по этому делу состоится 28 мая. По данным картотеки арбитражных дел, с сентября 2024 года Семилукский районный суд зарегистрировал более трех десятков исков к ООО «РВБ», связанных с защитой прав потребителей.

Кабира Гасанова