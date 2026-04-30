Скандально известный ТЦ у метро «Приморская» снесут в июле

Торговый центр «Макси Сопот», расположенный возле метро «Приморская», снесут власти города. Предположительно, это произойдет в июле этого года. Как пишет издание «Комсомольская правда», предприниматель покинул страну, поэтому работы по демонтажу перешли в обязательства города.

Снос пройдет поэтапно. Сначала освободят внешние конструкции, а после приступят к вывозу строительного мусора и ликвидации фундамента. Предположительно, работы займут несколько недель.

Отметим, что история со сносом здания длится еще с 2000-х годов. Строить на этом месте ТЦ запрещено. Поэтому предпринимателю выдали разрешение на возведение ларька. Со временем он разросся до крупного торгового центра. В 2010 году Смольный постановил, что максимальная площадь уже работавшего на тот момент ТЦ здесь не должна превышать 150 квадратных метров, но здание так и не привели в соответствие с требованиями.

Ранее, как писал «Ъ Северо-Запад», Государственная административно-техническая инспекция объявила предостережение бывшему собственнику ТЦ. Он должен был снести объект до 20 апреля. Однако этого так и не произошло.

Карина Дроздецкая