В Ростовской области временно изменится расписание электричек

Из-за ремонтно-путевых работ временно изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК).

В сообщении отмечается, что 8 и 11 мая электричка №6364 Кутейниково — Лихая будет отправляться со станции Кутейниково на 28 минут позже.

Также электричка № 6158 Лихая – Ростов будет отправляться со станции Лихой на 28 минут позже, поэтому прибытие состава в Ростов-на-Дону также задержится на 28 минут.

Наталья Шинкарева