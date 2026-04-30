Свердловские власти вдвое сократили сроки выплат на подключение домов к газу

В Свердловской области сроки получения выплат на подключение жилых домов к газовым сетям сократили вдвое — с десяти до пяти рабочих дней. Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Речь идет о частичной компенсации либо освобождении от затрат на сумму от 100 до 250 тыс. руб. при подключении домов к газу. Для ветеранов СВО, членов их семей и многодетных семей упрощен порядок получения меры поддержки — сведения об удостоверениях, дающих право на выплаты, будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия.

Всего за время реализации программы догазификации, по данным властей, социальной поддержкой при подключении газа к домам воспользовались более 23 тыс. человек. На эти цели направлено около 2,5 млрд рублей из областного бюджета. «В 2026 году мы запланировали беспрецедентную сумму в бюджете Свердловской области — более 1,3 миллиарда рублей. Уже порядка 1,5 тысячи человек получили компенсацию при газификации жилых помещений»,— написал глава региона.

Полина Бабинцева