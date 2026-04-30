Коммунальные службы Петербурга переходят на усиленный режим работы

На период майских праздников теплоэнергетический и электросетевой комплексы Санкт-Петербурга мобилизуют дополнительные силы. Круглосуточное дежурство будут нести 286 аварийных бригад, около 1 400 специалистов и 120 единиц техники в день. Подготовлены резервные источники электро- и теплоснабжения на случай нештатных ситуаций, сообщает телеканал «78».

Особый режим работы продлится с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в городских службах, для обеспечения стабильного теплоснабжения и подачи горячей воды задействуют бригады АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В резерве находятся 85 мобильных дизель-генераторов и 26 блок-модульных котельных.

За наружное освещение и архитектурно-художественную подсветку города будут отвечать 54 бригады СПб ГБУ «Ленсвет» с 34 единицами техники. ПАО «Россети Ленэнерго» готовы вывести на дежурство 57 бригад — 135 человек и 58 единиц техники. Сформирован аварийный запас технических средств и топлива, организовано дежурство руководителей подразделений.

Особый режим работы продлится с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно. Городские власти рекомендуют жителям сообщать о нарушениях в работе коммунальных систем по телефонам экстренных служб.

Кирилл Конторщиков