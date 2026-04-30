Александр Бельский провел переговоры с главой Совета регионов Индонезии

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился с делегацией Совета представителей регионов Индонезии во главе с председателем Султаном Бактиаром Наджамудином. Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога, рост товарооборота и перспективы подписания соглашений с губернатором Бали.

Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога

Фото: Александр Бельский

«76 лет отношения наших стран строятся на уважении. Особую роль здесь играет прямой диалог руководителей государств, которые за полтора года встретились четыре раза»,— отметил господин Бельский.

По словам Александра Бельского, Законодательное собрание уже направило предложения о сотрудничестве парламентам Бали, Восточной Явы и Джокьякарты. Ожидается поддержка инициативы со стороны Наджамудина и визит губернатора Бали для подписания соглашения.

Взаимодействие подкреплено экономическими показателями: товарооборот Петербурга с Индонезией за год вырос на 25% и превысил 112 млн долларов.

Кирилл Конторщиков