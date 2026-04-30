Подростка из Ростовской области будут судить за смертельное избиение местного жителя

В Ростовской области в суд передано дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2025 года в Зверево между молодым человеком и 33-летним местным жителем возникла ссора. В результате подросток избил мужчину руками и ногами в область головы и тела. Потерпевший скончался по пути в больницу от полученных травм. «Совокупностью собранных доказательств вина несовершеннолетнего в инкриминируемом деянии подтверждена в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

