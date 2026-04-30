Заксобрание попросило Госдуму ускориться с введением штрафов для СИМ

Заксобрание Нижегородской области приняло обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта о штрафах для пользователей средств индивидуальной мобильности: электросамокатов и велосипедов с электродвигателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2024 году Госдума приняла в первом чтении закон об административной ответственности за езду на электросамокатах и электровелосипедах в нетрезвом виде, превышение разрешенной скорости, нарушение ПДД, наезды на пешеходов и прочие правонарушения.

Просьбу ускорить принятие штрафов Госдумой председатель комитета по транспорту заксобрания Владимир Солдатенков объяснил двукратным ростом ДТП с участием электросамокатов в регионе: в 2024 году количество аварий увеличилось с 152 до 304 случаев.

По словам спикера Евгения Люлина, нижегородское заксобрание не стремится к запретительным инициативам, но пользователи электросамокатов должны соблюдать ПДД и нести ответственность за причиненные пешеходам травмы или ущерб. При этом нижегородские депутаты подчеркнули, что российский парламент уже полтора года не может окончательно оформить принятый в первом чтении закон.

Иван Сергеев