В Доме правительства Ленобласти открыли выставку памяти Владимира Жириновского

В Доме правительства Ленинградской области 30 апреля начала работу выставка, посвященная основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Экспозицию осмотрел губернатор Александр Дрозденко, поделившийся личными воспоминаниями о совместной работе с политиком. Выставка открыта в преддверии 80-летия со дня рождения Жириновского, сообщает телеканал «47».

Выставка состоит из архивных фотографий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Выставка состоит из архивных фотографий

Перед участниками церемонии выступил руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленобласти Андрей Лебедев, зачитавший обращение председателя партии Леонида Слуцкого. Он поблагодарил руководство региона за организацию экспозиции.

Выставка состоит из архивных фотографий, отражающих ключевые этапы политической биографии Жириновского, и его наиболее известных высказываний. Рядом с работами размещены цитаты президента России и других государственных деятелей о политике. Центральным элементом экспозиции стала картина молодого художника Максима Плотникова «Пророк», написанная специально к юбилею. В дальнейшем произведение будет передано в музей Жириновского в Москве.

Кирилл Конторщиков