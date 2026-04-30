В Ростовской области объем продаж препаратов от ожирения вырос на 122%

В первом квартале 2026 года в аптеках Ростовской области было продано 95,7 тыс. упаковок препаратов для лечения ожирения, что на 122% больше, чем аналогичный период 2025 года, когда было реализовано 43,1 тыс. упаковок таких лекарств. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В январе-марте 2026 года отмечен рост продаж препаратов от ожирения и в денежном выражении — 169%. Если в первом квартале 2025 года лекарств для борьбы с лишним весом было продано на 226,9 млн руб., то в начале 2026 года — почти на 610,7 млн руб.

В тот же перерод средневзвешенная цена за упаковку препарата для лечения ожирения в регионе выросла на 21% — с 5,2 до 6,3 тыс. руб.

В число самых популярных препаратов вошли Тирзетта (30,9% от общего числа продаж), Семавик (23,3%), Велгия (13,5%), Седжаро (12,5%) и Квисента (7,5%).

Наталья Белоштейн