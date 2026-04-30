В Свердловской области запустили производство стеклопакетов за 370 млн рублей

В Свердловской области запустили новое производство стеклопакетов и обработки крупноформатного стекла, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Проект реализован на площадке группы компаний ASKELL. Новый комплекс выпускает стеклопакеты и обрабатывает стекло площадью до 18 кв. м. Производственная мощность линии составляет 18,5 тыс. кв. м продукции в месяц, или порядка 220 тыс. кв. м в год.

Предприятие реализует полный производственный цикл — от заготовки до готовой продукции. Общий объем инвестиций в проект составил 370 млн руб., из которых 60 млн руб. предоставил региональный Фонд развития промышленности. «Эти средства позволили приобрести современное высокотехнологичное оборудование для выпуска актуальной продукции: использование широкоформатных стеклянных конструкций — сохраняющийся архитектурный тренд. Новое производство обеспечит потребность строительной отрасли внутри региона»,— написал глава региона.

В перспективе предприятие планирует поставки не только в регионы России, но и в страны СНГ.

Полина Бабинцева