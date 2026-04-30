Силовики задержали троих жителей Выборга по делу о поджогах и нападениях на ритуальный бизнес

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с Росгвардией задержали троих жителей Выборга в возрасте от 29 до 37 лет. По данным силовиков, они входили в группировку, участвовавшую в конфликте на рынке ритуальных услуг и использовались для силового давления на конкурентов.

Фигурантов подозревают в сожжении двух BMW и избиении директора фирмы, обслуживающей кладбище

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фигурантов подозревают в сожжении двух BMW и избиении директора фирмы, обслуживающей кладбище

По версии следствия, летом 2024 года фигуранты сожгли два автомобиля BMW, принадлежавших местному предпринимателю, работающему в похоронной сфере, и его знакомой. Сумма ущерба составила 4 млн рублей. Позже, как полагают оперативники, давление перешло в открытую агрессию: задержанные избили генерального директора компании, обслуживающей городское кладбище, и применили в отношении него перцовый баллончик.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящий момент они объединены в одно производство и переданы для расследования в главное следственное управление ГУ МВД России.

Подозреваемые задержаны. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Устанавливаются организаторы нападений.

Карина Дроздецкая