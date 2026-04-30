Корпус ГКБ №3 стационара для детей расформируют под учебные классы ИГМУ

Корпус детского стационара ГКБ №3 в Ленинском районе Ижевска расформировывают, отделения переведут в другие клиники города. В нем откроют учебные классы и клинические базы федеральной клиники Ижевского государственного медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Процесс перевода отделений закончится к августу 2026 года.

Общая площадь шестиэтажного корпуса — 9,5 тыс. кв. метров, «сейчас он используется только наполовину, а часть здания простаивает и нуждается в ремонте»,— следует из сообщения ведомства.

«С учетом того, что это детский стационар, где санитарные нормы строгие, было принято решение о переводе действующих отделений на площадки республиканских и крупных городских больниц. Медицинский персонал также будет переведен в полном составе и продолжит оказывать помощь маленьким пациентам»,— рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Соколова.

Планируется, что инфекционное отделение для новорожденных и отделение реанимации и интенсивной терапии продолжат работать в составе Республиканской клинической инфекционной больницы. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и педиатрические отделения — в 1 РКБ, детское инфекционное отделение — в ижевской ГКБ №7.

Перед открытием в корпусе ГКБ №3 учебных классов ИГМУ будет проведена оценка состояния здания.